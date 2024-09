La compagnia inglese Stopgap per la prima volta in Puglia

Un fine settimana straordinario per il Centro di Produzione della Danza Porta d’Oriente – ResExtensa che sabato 21 settembre porta in Puglia per la prima volta la compagnia inglese STOPGAP e domenica 22 al Piccinni apre le audizioni per la nuova produzione internazionale con il collettivo italo spagnolo Kor’sia.

Sabato 21 settembre le parole chiave sono danza e inclusività: a Bari, per la prima volta, arriva la compagnia inglese STOPGAP, riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro pionieristico nel campo della danza inclusiva. Si inizia alle 17.30 con UK WALK, workshop-spettacolo con la compagnia STOPGAP e i danzatori di ResExtensa, aperto a tutti, sul suggestivo Waterfront di San Girolamo. UK WALK è un viaggio simbolico “verso l’altro”, di fronte all’immensità dell’orizzonte marino, dove si esplorano le infinite possibilità della vita attraverso il movimento. Guidata da Hannah Sampson, Senior Dance Artist della Stopgap Dance Company, questa sessione esplorerà il movimento, la narrazione e i suoni offrendo ai partecipanti la possibilità di imparare una breve sequenza tratta dall’ultima produzione di Stopgap, Lived Fiction. Accanto a Sampson, collaboreranno Abbie Thompson e Monique Jarrett, performer di Stopgap, in una sessione immersiva ed emozionante. La serata continuerà alle 20.30 nell’ambito dell’ “All in festival” a Torre Quetta, un evento dedicato all’inclusività e alla leadership nella disabilità. Hannah Sampson condividerà la sua ispirante storia di crescita artistica, raccontando il suo viaggio da partecipante a Senior Dance Artist con Stopgap. A seguire, l’incredibile spettacolo di ResExtensa: “Il quinto elemento”, un’opera che fonde danza a terra e aerea in un’esperienza indimenticabile, dove i limiti fisici vengono superati per celebrare il potenziale umano. “Il Quinto Elemento” – spiega la coreografa Elisa Barucchieri – è una celebrazione della forza vitale, della gioia di vivere e del potere della connessione umana. Lo spettacolo rappresenta una visione rivoluzionaria di abilità e disabilità, dove danzatori con e senza disabilità si uniscono in una perfetta armonia per creare una performance che rompe ogni barriera”. La giornata rientra nel progetto del Centro Nazionale di Produzione della Danza Porta d’Oriente – ResExtensa “Unite gli Estremi e Troverete il Vero Centro”, primo classificato al bando del Comune di Bari “Le Due Bari”, in sinergia con l’ALL IN FESTIVAL.

Il giorno seguente, domenica 22 settembre, Bari sarà protagonista di un altro grande evento dedicato alla danza. Il Teatro Piccinni ospiterà un’audizione speciale per la nuova produzione di ResExtensa, con la firma dei prestigiosi coreografi del collettivo italo spagnolo Kor’sia. “Dalle oltre 600 candidature ricevute, sono stati selezionati circa 100 talenti di livello internazionale, che avranno l’opportunità di esibirsi e lavorare con ResExtensa e Kor’sia, segnando un nuovo capitolo nel percorso di eccellenza per la città di Bari. Sebbene l’audizione si svolgerà a porte chiuse, questo evento rappresenta un momento cruciale che posiziona Bari sulla mappa globale della danza contemporanea”, spiega la Barucchieri.

La collaborazione tra ResExtensa e Kor’sia, all’interno del Centro di Produzione Porta d’Oriente, continua a consolidarsi, offrendo al territorio opportunità uniche sia per gli artisti che per il pubblico. Già in autunno, sono in programma a Bari anteprime esclusive del nuovo lavoro, che debutterà ufficialmente nella stagione 2025.