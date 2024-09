Peste suina, fuori restrizioni Calabria, Piemonte e Liguria

Dopo la Sardegna “la Commissione Ue si è espressa all’unanimità anche sull’uscita dalle zone di restrizione per la peste suina di alcuni territori della regione Calabria, Piemonte e Liguria. E’ una buona notizia per gli allevatori e l’applicazione delle corrette strategie dimostra come sia possibile ottenere dei risultati. Dobbiamo continuare a lavorare nelle altre zone interessate dal virus per contrastare la diffusione della peste suina africana con l’obiettivo di una completa eradicazione”. Lo dichiara in una nota Giovanni Filippini, commissario straordinario per la Peste Suina Africana.

(foto pxhere)