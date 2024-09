Quarto caso di legionella al Vito Fazzi di Lecce

Salgono a quattro i casi di positività alla legionella all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’ultimo è stato scoperto in un paziente ricoverato nel reparto di neurochirurgia, poi trasferito in Terapia intensiva per l’aggravarsi delle sue condizioni. L’infezione sarebbe subentrata dopo l’operazione. Il reparto è stato sanificato. L’Asl di Lecce ha avviato le verifiche disponendo di concerto con la direzione sanitaria la sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Neurochirurgia. Venerdi scorso la stessa azienda sanitaria in un nota aveva reso noto che nella palazzina dove ha sede il reparto Malattie infettive e nei terminali idrici del Polo Oncologico i risultati dei monitoraggi erano risultati negativi.