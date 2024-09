Rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari, ecco i candidati

Questa mattina, presso l’Ufficio elettorale costituito presso la sede della Città metropolitana di Bari, alla presenza dei delegati delle liste ammesse, è stato effettuato il sorteggio relativo al numero d’ordine in base al quale i contrassegni delle liste ed i nominativi dei candidati alla carica di consigliere metropolitano saranno riportati sulle schede elettorali. Le liste elettorali sono pubblicate sul sito della Città metropolitana di Bari, nella sezione dedicata alle prossime votazioni Elezioni metropolitane 2024. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari si svolgeranno domenica 6 ottobre 2024, dalle ore 8 alle 20, nella sede della Città metropolitana di Bari, in via Spalato 19. Il Consiglio metropolitano sarà composto da 18 membri eletti fra Sindaci e Consiglieri dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in carica alla data del 6 ottobre 2024. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni dell’area metropolitana di Bari in carica alla medesima data.

Liste candidati Consiglio metropolitano