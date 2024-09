“Ti Voglio” di Ornella Vanoni: rivisitazione del capolavoro del 1977

Una voce inconfondibile, uno stile unico che mescola eleganza e profondità emotiva.

Ornella Vanoni ha segnato decenni di storia musicale e ancora oggi continua a farlo.

Il 22 settembre, la diva della musica italiana compirà ben 90 anni e proprio in occasione di questa importante tappa, ha scelto di farsi sentire ancora, di regalare al suo pubblico ancora un po’ di bellezza.

Uno dei suoi singoli di più gran successo “Ti voglio” del 1977 torna in radio, in una versione rivisitata con Elodie e Ditonellapiaga.

La nuova “Ti voglio” è uscita ieri a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, ed è il primo tassello dell’album “Diverse” disponibile dal prossimo 18 ottobre.

Quella offerta dalle tre artiste è una nuova lettura di una canzone che già all’epoca aveva fatto vibrare i cuori. Nel ’77 il brano non era una semplice ballata romantica ma piuttosto una dichiarazione intima, sincera e viscerale che raccontava il desiderio e la passione con una delicatezza e un brio che solo Vanoni poteva trasmettere.

È un invito a lasciarsi andare, a lasciare dubbi e insicurezze, a farsi trascinare da quel che sarà per vivere un amore che fa letteralmente volare “Tu mi fai volare Quando sto da te So anch’io volare”.

Parole semplici, immediate, disinibite, per un amore che non dovrebbe porsi ne freni ne limiti. “Ti voglio, mi piaci, ti spoglio”.

La nuova versione proposta in collaborazione con Elodie e Ditonellapiaga punta a mantenere intatto il significato e il mood del brano aggiungendo un tocco di freschezza e contemporaneità, data dalla sinergia di diverse generazioni a confronto.

Entrambe le giovani artiste, ammiratrici della grande Vanoni appaiono entusiaste della collaborazione. “Ti voglio’ è uno dei miei brani preferiti di Ornella, infatti l’anno scorso lo suonavamo durante il mio tour. Sono contenta di aver lavorato a questa nuova versione proprio insieme a lei e a Margherita, che non conoscevo personalmente ma con cui ci siamo divertite molto. Oltre che essere un’amica, Ornella è tra le più grandi interpreti della musica leggera italiana, ogni possibilità di confronto con lei è sempre fonte di interessanti spunti artistici. È una leggenda”.

E se Elodie annuncia così l’uscita della nuova versione del brano, la Vanoni la commenta in un post social come “Sconvolgente” “Bella davvero”.

Non ci resta dunque che dedicarci all’ascolto di questa nuova probabile hit, con la consapevolezza che la vera e bella musica non ha età e che può continuare a vivere, trasformarsi ed emozionare anno dopo anno.