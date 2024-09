Treni, addio al check-in per i biglietti regionali

Dal prossimo 21 settembre per i biglietti digitali dei treni regionali gestiti da Trenitalia non sarà più necessario effettuare il check-in prima di salire a bordo, in quanto il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità varata dalla società ferroviaria faciliterà la vita ai viaggiatori.

“Siamo pienamente soddisfatti del recepimento della nostra richiesta di validazione automatica dei biglietti relativi ai treni regionali – afferma il presidente Gabriele Melluso – Dopo le tante segnalazioni ricevute da Assoutenti e inoltrate a Trenitalia da parte di cittadini che ritenevano obsoleta e scomoda la procedura di check-in prevista per i treni regionali, a partire dal 21 settembre scatterà la validazione automatica dei titoli di viaggio, mantenendo inalterati i margini di ripensamento in favore dei passeggeri. Un trasporto regionale che con questa buona pratica e unitamente alla conciliazione paritetica avviata con le associazioni dei consumatori incrementa l’attenzione verso le esigenze degli utenti” – conclude Melluso.