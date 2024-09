Verso Frosinone – Bari. Longo: “Importante l’identità non il modulo”

(di Nicola Lucarelli) Nell’amichevole precampionato del 24 luglio scorso, il Bari si impose per 4-3 in quel di Fiuggi. In grande evidenza Kevin Lasagna autore di una doppietta. Le due compagini tornano ad affrontarsi due mesi dopo in campionato allo stadio “Benito Stirpe”. Frosinone – Bari, gara valevole per la sesta giornata del campionato di serie B, si giocherà domenica 22 settembre alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Frosinone Calcio, meglio noto come Frosinone, è una società calcistica italiana fondata il 5 marzo 1906. Dopo una lunga militanza nei campionati di Serie C, nel III millennio ha preso parte a dodici campionati di Serie B ed ha conseguito due promozioni in massima serie nel 2015 e nel 2018, divenendo la terza squadra più blasonata della regione Lazio dopo Lazio e Roma. In fatto di palmarès il Frosinone ha conquistato, a livello nazionale, due campionati di Serie C2 (1986-1987 e 2003-2004) e due di Serie D (1965-1966 e 1970-1971). Tra i club che hanno militato in Serie A, i giallazzurri occupano il 77º posto nella classifica perpetua dal 1929 e hanno la 83ª miglior tradizione sportiva.

PRECEDENTI – I precedenti tra Frosinone e Bari sono 20 e la bilancia pende verso la squadra biancorossa con 9 vittorie, 6 pareggi e 5 successi ciociari. A Frosinone si sono disputate 9 gare e il bilancio è nettamente in favore dei laziali che si sono imposti in 5 circostanze, 4 sono stati i pareggi contro nessuna affermazione dei galletti.

Frosinone e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Benito Stirpe’, il 22 ottobre 2022. Eravamo in serie B e la gara terminò 1-0 per i padroni di casa, decisiva una rete realizzata da Borrelli in pieno recupero.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Matteo Ciofani, Salvatore D’Elia, Vincenzo Santoruvo, Emanuele Terranova, Modibo Diakité, Giuseppe Anaclerio, Damiano Zanon, Luciano Gaudino, Nicola Citro, Gianluca Sansone, Gianluca Galasso, Riccardo Fiamozzi, Simone Cavalli , Ignacio Castillo, Francesco Bolzoni, Massimo Ganci, Ivan Rajčić, Angelo Venturelli, Davide Carrus, Franco Vanzini, Migjen Basha, Karlo Lulić, Walid Cheddira, Gianluca Frabotta e Stefan Ristovski .

Ex del match saranno Raffaele Maiello, Andrija Novakovich e Moreno Longo nel Bari. Pierluigi Frattali, Anthony Partipilo e Vincenzo Vivarini nel Frosinone.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Fabio Grosso, Roberto Stellone, Mario Santececca e Guido Carboni.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Il Frosinone ha una rosa importante con calciatori dal livello molto alto, mi viene da sorridere se leggo di un Frosinone rimaneggiato. Stanno attraversando un momento particolare e saranno spinti dal loro pubblico: dovremo essere bravi ad approcciare nella maniera giusta la gara”.

Circa i singoli: “Sono tutti a disposizione, tranne Matino. Anche Simic, Lasagna e Maiello hanno recuperato. Modulo? Non ha importanza e non voglio che diventi un dogma. L’importante è non cambiare i principi che stanno animando questa squadra e mantenere la stessa identità di gioco”.

PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (4-3-2-1): Sorrentino, Oyono, Monterisi, Kalaj, Marchizza, Gelli, Cichella, Garritano, Partipilo, Ambrosino, Tsadjout.

BARI (3-5-2 ): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maiello, Lella, Benali, Dorval, Falletti, Lasagna.

Arbitrerà la gara il signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Cristian Rossi della sezione di La Spezia e Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale sarà Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola, mentre al VAR ci sarà Antonio Di Martino (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Gianpiero Miele (Nola).