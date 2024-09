All’Otranto film festival è tempo di… “kaos”

Riflettori accesi su Otranto per il ritorno di OFF Otranto Film Festival, la rassegna alla 15esima edizione che per sei giorni, dal 24 al 29 settembre, propone nei Fossati e nell’Atrio del Castello Aragonese un ricco programma di proiezioni, masterclass, presentazioni di libri, incontri, talk e performance audio visual. Organizzato nell’ambito di Apulia Cinefestival Network, il festival rientra nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7. È prodotto da Apulia Film Commission e Otranto Film Lab, con il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, in collaborazione e con il contributo del Comune di Otranto e del Dams Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Si conferma la direzione artistica di Stefania Rocca che, per questa edizione, ha scelto come tema portante Kaos. “Oggi – ha dichiarato l’attrice – viviamo in un’epoca di kaos diffuso: guerre, violenza, omofobia, disuguaglianze, frustrazione e devastazione ambientale sono all’ordine del giorno. Nell’arte il kaos diventa fonte di ispirazione, opportunità̀ per rompere le convenzioni e sperimentare nuove forme di espressione. Il kaos diventa fucina di nuove idee e trasformazioni”. L’Otranto Film Festival, ha commentato Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, “è ormai diventato per cinefili e turisti virtuosi un appuntamento consolidato sul finire della stagione estiva e l’inizio di quella autunnale. Anche quest’anno toccherà temi e questioni di grande importanza per la contemporaneità”. Sono dieci i film che competono, valutati da una giuria professionale, composta da produttori, registi e creativi, da una giuria composta da studenti del Dams, a cui si aggiunge quest’anno anche il voto della giuria popolare, con le preferenze del pubblico raccolte al termine delle proiezioni. Apertura martedì 24 alle 20 nei Fossati del Castello Aragonese. In occasione dell’apertura, Maserati e Indiana Production, presentano il cortometraggio “Compagni di viaggio” diretto dal regista Ferzan Ozpetek. Domenica 29 si chiude la rassegna con la cerimonia di premiazione alle 18 nei Fossati del Castello Aragonese.