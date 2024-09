Bari, Pino Monaco lascia la Lega: “Non credo più nel progetto”

Pino Monaco lascia la Lega. Con una nota inviata al segretario Matteo Salvini, Pino Monaco, segretario cittadino della Lega di Bari, già capogruppo ed uno dei primi a credere nel progetto nazionale, ha deciso di lasciare la Lega. “Coerentemente ho rispettato il voto ricevuto da chi mi aveva votato nella lista della Lega, ma ora non credo più nella realizzazione del progetto iniziale. Cosa farò ora? Mi guarderò intorno, parlerò con chi mi ha già contattato e poi con il mio gruppo decideremo insieme, come abbiamo sempre fatto. Una cosa è certa: io dall’altra parte non ci andrò mai. Sono stato, sono e sarò uomo di Destra”, ha commentato.