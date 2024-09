Bari, via Manzoni pedonale. Leccese: “Unica via contro il degrado”

“Per noi – spiega – questo è un modo per animare il territorio. Per far tornare le attività commerciali quelle di un tempo quando via Manzoni era la seconda strada più importante della città. Con gli interventi previsti cercheremo di arginare il degrado che va avanti ormai da tanti anni. Lo faremo con grande slancio e, spero, anche con la partecipazione dei commercianti e dei residenti”. La ricetta di Vito Leccese, sindaco di Bari, contro il degrado della via principale del quartiere Libertà è la pedonalizzazione. Oggi nel corso di un incontro con la cittadinanza, ha presentato il progetto e ha ascoltato le perplessità dei residenti e dei commercianti.

Per Leccese la strada sarà valorizzata grazie a una serie di interventi sull’arredo urbano. “Non siamo sicuri – racconta un commerciante del quartiere – che questa possa essere una soluzione per riattivare il commercio. Il grande timore è che la difficoltà nel trovare parcheggi scoraggi chi sceglie i nostri negozi pur non vivendo in questo quartiere”. Ma Leccese è certo che anche la soluzione dei parcheggi che prevederebbe aree destinate solo ai residenti potrà arginare anche questo problema. Il sindaco ha assicurato che ci saranno altri incontri con i cittadini. Intanto, il progetto, che sarà finanziato con 7 milioni di euro, andrà avanti.