Nuova perturbazione in arrivo, piogge anche al Sud

Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo e l’autunno inizierà col maltempo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, annuncia l’arrivo della nuova perturbazione che porterà piogge in Sardegna e poi verso tutta la Penisola entro lunedì 23 settembre.

La prima perturbazione dell’autunno – con l’equinozio che arriverà alle 14:44 di domenica 22 settembre – attraverserà l’Italia tra lunedì e martedì portando maltempo, purtroppo, anche sulle zone alluvionate della Romagna: si prevedono circa 30-40 mm di pioggia su queste aree, un decimo di quella caduta negli scorsi giorni. “Dovremo comunque mantenere la massima allerta – avverte Sanò – a causa dei terreni saturi, dei fiumi gonfi e della situazione generale ancora decisamente critica”. Nelle prossime ore, spiega Sanò, “vivremo una fase molto piacevole con temperature quasi estive, è l’ultimo giorno dell’Estate 2024, fino a 26-27°C a Roma, 25°C anche in Pianura Padana e addirittura 32°C all’estremo Sud. Ma già dalle prime ore dell’Equinozio d’autunno (domenica) gli ombrelli si apriranno in Sardegna, sotto i colpi dei primi piovaschi in arrivo dall’Atlantico. Il fronte perturbato raggiungerà il Piemonte ed il Ponente ligure nel pomeriggio di domenica poi gradualmente avanzerà verso est. In serata si prevedono piogge sul Nord-Ovest e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche”.

NEL DETTAGLIO:

Domenica 22. Al Nord: peggiora dalla sera al Nordovest. Al Centro: soleggiato e caldo, peggiora in Sardegna già dal mattino. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 23. Al Nord: maltempo con piogge diffuse da ovest verso est. Al Centro: piogge sul versante tirrenico in spostamento verso est. Al Sud: piogge e schiarite. TENDENZA: piogge fino a martedì poi migliora, specie al Centro-Sud.