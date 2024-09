Referendum contro autonomia, Pd Puglia raccoglie 35mila firme cartacee

“Anche questo fine settimana sono in corso decine di Feste de l’Unità in tutta la Puglia. Abbiamo terminato la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata dove abbiamo raccolto solo come Pd Puglia oltre 35mila firme cartacee nei nostri banchetti e nei prossimi giorni completeremo la raccolta dei moduli per un calcolo complessivo”. Lo dichiara Domenico De Santis segretario del Pd Puglia. “In questi giorni – aggiunge – con la vicenda del vaccino anti bronchiolite abbiamo visto uno degli effetti reali che l’autonomia potrà creare: i farmaci, i vaccini non saranno disponibili a tutte le Regioni ma solo a quelle che avranno la capacità economica di bilancio. La sanità, l’università, la scuola, il trasporto devono rimanere pubblici e accessibili a tutti in Puglia come in Lombardia a prescindere dal reddito dei cittadini. Devono rimanere diritti universali e gratuiti. Continua invece la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sul salario minimo dove abbiamo già raccolto 5000 firme cartacee e 5000 online”.