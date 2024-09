Una scuola di Lecce nella top 3 del World’s Best School

C’è una scuola salentina tra le tre finaliste del World’s Best School nella categoria “Supporting Healthy Lives”, il premio per la migliore scuola del mondo per il contributo a una vita sana. Si tratta dell’istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce entrato nella rosa dei tre finalisti del prestigioso riconoscimento. L’annuncio è stato dato questa mattina dalla dirigente Gabriella Margiotta che, in collegamento video, ha ricevuto i complimenti del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il Galilei-Costa-Scarambone, istituto tecnico di istruzione secondaria superiore di Lecce, contribuisce al benessere degli alunni con un percorso educativo contro il bullismo e promuove la salute mentale con le iniziative e le proposte degli studenti attraverso il progetto “Mabasta”.

“Se il 13 giugno, quando ci hanno comunicato di essere stati selezionati nella Top 10, siamo rimasti particolarmente colpiti, oggi che ci è arrivata la notizia di essere nella Top 3 al mondo dei ‘World’s Best School Prizes’ siamo letteralmente senza parole – ha detto la dirigente Gabriella Margiotta -. Essere la prima e unica scuola italiana tra le tre migliori al mondo ci rende oltremodo orgogliosi e ci conferma che la scelta didattica intrapresa è quella giusta e più proficua. L’aver voluto concentrare il nostro impegno affinché fossero gli studenti ad essere realmente al centro del loro stesso percorso educativo e di crescita ha fatto sì che sviluppassero conoscenze e competenze fuori dal comune, ideando e conducendo progetti altrettanto straordinari”.