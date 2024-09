Bari, oggetto rinvenuto a Pane e pomodoro: artificieri sul posto

È stato rinvenuto un oggetto somigliante ad un estintore o d una bombola di GPL da una signora vicino ai frangiflutti in prossimità della spiaggia di Pane e pomodoro. Allertati dai Vigili Urbani di Bari i vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno isolato la zona. L’oggetto, essendo di materiale ferroso e arrugginito ma anche di plastica, sembrerebbe essere un thermos o un contenitore di quelli usati per la birra alla spina. Sul posto anche gli artificieri e la polizia di Stato.

Gli artificieri della Polizia di Stato giunti sul posto hanno prelevato l’oggetto e lo hanno portato via per analizzarlo nei loro laboratori: sembrerebbe comunque da alcune scritte appena visibili essere un contenitore per refrigerare l’acqua alla spina. L’allarme è rientrato.