Disservizi sui bus Sud Est nel Barese: “Pieni e in ritardo”

Continuano i disservizi sul trasporto pubblico delle Sud Est sulla tratta Locorotondo-Putignano-Martina-Fasano. “Sono ormai innumerevoli i disservizi e le soppressioni delle corse che si registrano sul territorio barese da parte di Ferrovie Sud Est. Nello specifico, la tratta maggiormente interessata è la Locorotondo/Putignano/Martina Franca/Fasano in cui i mezzi, oltre a non avere i posti a sufficienza per garantire il servizio a tutti gli abbonati, spesso non passano dai relativi punti di prelievo dei passeggeri”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che ha presentato sul tema una richiesta di audizione urgente in V Commissione Trasporti per audire sul tema il presidente Emiliano, l’assessore Cilento e l’ad di FSE, Giorgio Botti. “A causa di tali disagi – evidenzia Scatigna – gli studenti o non arrivano proprio a scuola oppure sono costretti ad avvalersi di mezzi privati. Senza dimenticare che, a causa della penuria di bus, si è costretti a viaggiare ammassati con evidenti rischi per l’incolumità. Una situazione paradossale, considerato che siamo all’inizio dell’anno scolastico con i mesi estivi che dovevano essere utilizzati al meglio per approntare un piano di mobilità che non avesse criticità e falle. E invece siamo di fronte all’ennesima emergenza che richiede un intervento urgente e risolutivo per restituire dignità e rispetto a studenti, lavoratori, pendolari che pagano, anche profumatamente, per avere in cambio un servizio scadente”, conclude Scatigna. (foto repertorio)