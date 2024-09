Ragazza uccisa, il cordoglio del sindaco di Bari

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte a Molfetta – dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese -. Il mio cordoglio e quello della comunità metropolitana sono rivolti alla famiglia, che in queste ore piange la scomparsa di una ragazza di appena 19 anni, Antonella Lopez. Un dolore che non si può accettare né comprendere umanamente.

Non conosciamo ancora la dinamica di quanto accaduto ma spero che gli autori di questa tragedia vengano assicurati alla giustizia.

Questi episodi di crescente violenza che continuano a perpetrarsi nelle nostre città, soprattutto in contesti frequentati da giovani, ci impongono un’attenta riflessione e un’azione di responsabilità collettiva”.