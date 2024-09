Sparatoria a Molfetta, morta una 19enne di Bari

Per cause in corso di accertamento c’è stata nella notte una sparatoria in un locale di Molfetta. Una ragazza di 19 anni di San Girolamo è rimasta uccisa, altri quattro feriti. Forse la sparatoria dopo una rissa.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura antimafia di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso.

Il Sindaco Tommaso Minervini sui fatti di cronaca della notte scorsa:

“Quanto è accaduto, questa notte a Molfetta, all’esterno del Lido Baiha, con una maxi rissa sfociata in una sparatoria, ci rattrista e ci preoccupa. Non si può morire a 20 anni e non si può morire così al di là delle motivazioni che sono a monte della vicenda. Tutte ingiustificabili. Tutte deprecabili. Siamo vicini al dolore che ha colpito gli affetti della giovane.

Confido nella prontezza e nella capacità investigativa degli inquirenti per la ricostruzione della dinamica degli avvenimenti e l’individuazione dei responsabili. Soprattutto abbiamo necessità di sapere perché proprio qui”.

Chi era la vittima