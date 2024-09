Uragano Bari, Frosinone spazzato via: 0 – 3 al ‘Benito Stirpe’

(di Nicola Lucarelli) Se nella gara contro il Mantova il Bari aveva vinto e convinto, nel match odierno contro il Frosinone, la squadra di Longo ha anche dominato in lungo e in largo uno spaesato Frosinone. Partita perfetta quella dei biancorossi che hanno anche mostrato un ottimo palleggio oltre all’ormai consueta aggressività sui portatori di palla. Ma i galletti sono stati anche belli da vedere oltre che cinici sotto porta. Ovviamente presto per parlare di svolta o ‘nuove’ ambizioni, ma questo Bari fa divertire e si conferma lontano parente della squadra noiosa e svogliata vista nello scorso campionato.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai ciociari, mister Moreno Longo deve rinunciare a Lorenco Simic ed Emmanuele Matino non ancora in condizioni ottimali. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: confermati gli 11 scesi in campo contro il Mantova, con la sola eccezione rappresentata da Novakovich al posto di Lasagna.

Nel Frosinone, il tecnico Vincenzo Vivarini deve fare a meno di Biraschi, operato d’urgenza di appendicite. Assenti anche anche Lusuardi, Cittadini, Ghedjemis e Darboe squalificato. L’allenatore nativo di Ari, schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: c’è l’ex Partipilo che completa il reparto offensivo insieme a Tsadjout e Ambrosino.

PRIMO TEMPO: Bari subito al tiro dopo 1 solo minuto con Falletti che scalda i guantoni di Sorrentino. Molto attivo Novakovich che impegna nuovamente l’estremo difensore ciociario al minuto 9. Primo squillo dei padroni di casa al minuto 16 con Partipilo che calcia da fuori area, ma la palla termina a lato. Nuovo pericolo per la porta del Frosinone al minuto 19: Falletti serve l’accorrente Oliveri che calcia di prima intenzione conl la sfera che finisce poco lontana dal palo della porta laziale. Ci prova anche Benali dalla distanza al minuto 24, ma Sorrentino si fa trovare pronto. Sul capovolgimento di fronte, Partipilo entra in area e calcia, ma Radunovic respinge di piede. Biancorossi vicinissimi al gol al minuto 45 con Pucino che colpisce di testa, ma Sorrentino è strepitoso e sventa in corner. Ma il gol è nell’aria è arriva sugli sviluppi dello stesso con Maita che indovina una grande conclusione dal fuori area e supera Sorrentino. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 0-1 per i galletti.

SECONDO TEMPO: Riparte bene il Frosinone che va subito al tiro al minuto 47 con il neoentrato Kvernadze che impegna Radunovic. Dopo pochi secondi Novakovich sbaglia il controllo e vanifica una grande chance solo davanti a Sorrentino. Ma sono comunque i galletti a trovare la via della rete al minuto 52 con Dorval che spinge in rete un grande assist di Oliveri, ben servito da Maita. Prova a reagire la squadra di casa al minuto 55 con Tsadjout che impegna Radunovic. Doppio cambio per i biancorossi al minuto 57: dentro Favilli e Tripaldelli, fuori Oliveri e Novakovich. Il Bari cala il tris al minuto 66 proprio con il neo entrato Favilli che fulmina Sorrentino con un bolide che porta gli ospiti sul 3-0. Cambio forzato per i galletti al minuto 72: Radunovic, colpito alla testa in un contrasto con un avversario, lascia il posto a Pissardo. La squadra di Longo sfiora la quarta marcatura, ancora con Favilli ma Sorrentino sventa di piede. Altri due cambi per i biancorossi al minuto 82: fuori Maita e Falletti dentro Saco e Sgarbi. Machin impegna Pissardo su calcio di punizione al minuto 85. Sul corner successivo Di Stefano colpisce il palo. Un grande intervento di Pissardo e un secondo legno, negano alla squadra di Vivarini la soddisfazione della rete della bandiera. Favilli trova anche il gran gol in rovesciata al minuto 96, ma c’era fuorigioco di Tripaldelli, autore dell’assist. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Luca Massimi. Frosinone Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “Benito Stirpe” termina 0-3 per i biancorossi.

PAGELLE: Maita e Dorval straripanti. Favilli: un gol che fa morale

Radunovic 7 (72′ Pissardo 7), Pucino 7, Vicari 7, Mantovani 7, Oliveri 7,5 (57′ Tripaldelli 6,5), Lella 6,5, Benali 7,5, Maita 8 (82′ Saco sv), Dorval 8, Falletti 7 (82′ Sgarbi sv), Novakovich 6 (57′ Favilli 7,5)

Longo 8

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 3

Marcatori: 45′ Maita 52′ Dorval 65′ Favilli

Angoli: 3 – 3

Ammoniti: Oliveri, Kalaj, J. Oyono, Tsadjout

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 – 8

Possesso palla: 44% 56%

10.947 spettatori (1.021 tifosi ospiti, settore esaurito)

FORMAZIONI INIZIALI:

FROSINONE: Sorrentino, Monterisi, Kalaj, Marchizza (c), Oyono J., Cichella, Gelli, Oyono A., Ambrosino, Partipilo, Tsadjout

Panchina: Frattali, Minicangeli, Vural, Begic, Garritano, Kvernadze, Bettella, Szyminski, Distefano, Machin, Bracaglia, Sene

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Novakovich

Panchina: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Manzari, Sibilli, Favasuli, Obaretin, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Assistenti: Cristian Rossi della sezione di La Spezia e Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso. Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. VAR: Antonio Di Martino (Teramo), coadiuvato dall’ AVAR Gianpiero Miele (Nola).

(foto ssc Bari)