Bari, bruciano libri vicino la scuola Balilla

Decine di libri sono stati dati alle fiamme questa notte in via Positano. La denuncia è dei residenti che hanno fotografato alle 4 del mattino lo scempio lasciato dai teppisti. “Non si capisce da dove siano stati presi – spiegano alcuni residenti – speriamo non dalla biblioteca della scuola”. Forti sono le proteste per la situazione ogni notte in piazza Madonnella, con schiamazzi fino all’alba. (foto Facebook sei della Madonnella se)