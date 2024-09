Bari, il Quartierino dice addio all’asilo: “Un vuoto incolmabile”

L’addio ormai è definitivo. A nulla sono valse le proteste dei residenti del Quartierino. Lo scorso 19 settembre l’asilo nido “Il Girotondo” ha svuotato la sede, oltre che dei bambini anche da tutto ciò che custodiva al suo interno.

“Un vuoto incolmabile per il Quartierino – spiegano nel gruppo facebook Il Quartierino – Residenti In movimento – che si vede ancora una volta privato di una struttura utile alla società e al quartiere. Le questioni fra privati dovrebbero essere osteggiate dall’amministrazione comunale, quando queste interessano il sociale. Dove si aprono asili e dove chiudono nella totale indifferenza”.

Il commento della direttrice Roberta Martella ha commosso soci e residenti: “Buonasera a tutti , oggi il Girotondo è svuotato anche dagli arredi. I nostri piccoli “marmocchi “ non disturberanno più alcuni e non allieteranno la vista di altri. Ringrazio anche i residenti, (siete stati davvero in tanti) che sgomenti dalla notizia, hanno cercato di cambiare le sorti del Girotondo”.

“Il Girotondo”, l’unica scuola d’infanzia, paritaria e ultra trentennale in via Martiri d’Avola: sarà demolita per fare spazio a palazzi di 7 piani.