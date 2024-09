Centro per disturbi alimentari in Salento, gara per la progettazione

Per il centro regionale contro i disturbi alimentari, da realizzare a Lecce, è stata fatta la gara per la progettazione dei lavori, la cui l’aggiudicazione avverrà nei prossimi giorni. E’ emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale. Ma trattandosi di lavori che riguarderanno gli immobili della Cittadella della salute nell’ex Vito Fazzi, ci sarà bisogno del parere della Sovrintendenza trattandosi di immobili quasi tutti vincolati. Seguiranno 180 giorni di tempo per eseguire le opere. Per quanto riguarda invece i posti letto per la fase acuta, l’Asl ha assicurato che i lavori sono in corso e che entro il 30 ottobre saranno ultimati, con gli arredi preposti data la particolarità della degenza.

(Foto freepik)