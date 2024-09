Ragazza uccisa a Molfetta, fermato presunto killer

Una persona è stata fermata dai Carabinieri a Bari per l’omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa la notte tra sabato e domenica nel Bahia beach di Molfetta durante un agguato. Bersaglio dei killer – secondo le indagini – era l’amico della ragazza, il 20enne rampollo del clan del rione Japigia del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti, rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.

I Carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari e della Compagnia di Molfetta, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Bari San Paolo, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto L.G., 21enne originario di Bari, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto il materiale esecutore del citato omicidio. L’uomo avrebbe agito al culmine di un litigio sorto per futili motivi, esplodendo almeno 6 colpi di arma da fuoco in direzione di un gruppo di ragazzi presenti all’interno dello stesso locale. I colpi, oltre ad uccidere la giovanissima ragazza, hanno raggiunto altri 4 uomini originari di Bari (C.F. 20enne, P.G. 20enne, R.D. 25enne, C.G. 22enne), tutti medicati e ricoverati presso l’ospedale di Bari, non in pericolo di vita. Le attività, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, si trovano nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità del presunto autore dell’omicidio, che al momento si trova presso il carcere di Bari, saranno vagliate da un giudice nell’ambito del processo.