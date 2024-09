Rapito a 6 anni mentre giocava, ritrovato vivo 70 anni dopo

Un uomo rapito quando aveva 6 anni mentre giocava in un parco della California nel 1951 è stato ritrovato sette decenni dopo grazie all’aiuto di un test online, vecchie foto e ritagli di giornale. La nipote di Luis Armando Albino che vive a Oakland, con l’aiuto della polizia, dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia, ha localizzato suo zio che viveva sulla costa orientale degli Stati Uniti. Albino, ora padre e nonno, è un pompiere in pensione e veterano del Corpo dei Marines che ha prestato servizio in Vietnam, secondo sua nipote, Alinda Alekin, 63 anni. Ha trovato l’Albino e lo ha riunito alla sua famiglia in California a giugno, secondo il Guardian. Il 21 febbraio 1951, una donna attirò l’allora bambino albino di 6 anni da un parco a West Oakland, dove stava giocando con suo fratello maggiore, e gli promise di comprargli delle caramelle. La donna ha rapito il ragazzo, di origine portoricana, portandolo sulla costa orientale, dove è finito con una coppia che lo ha allevato come se fosse il proprio figlio.

Per più di 70 anni Albino rimase disperso, ma rimase sempre nel cuore della sua famiglia. Sua madre morì nel 2005 ma non perse mai la speranza che suo figlio fosse vivo. La polizia di Oakland ha riconosciuto che gli sforzi di Alekin “hanno giocato un ruolo fondamentale nel trovare suo zio” e che “l’esito di questa storia è ciò per cui combatteremo”. In un’intervista, la donna ha detto che suo zio l’ha abbracciata e ha detto: “Grazie per avermi trovato”. Il primo sentore che suo zio potesse essere ancora vivo è arrivato nel 2020 quando, “solo per divertimento”, ha detto Alekin, ha fatto un test del DNA online che ha mostrato una corrispondenza del 22% con un uomo che alla fine si è rivelato essere suo zio. Un’ulteriore indagine in quel momento, non ha prodotto risposte o risposte da parte sua, ha detto. All’inizio di quest’anno, lei e le sue figlie hanno ricominciato a cercare. Durante una visita alla Biblioteca pubblica di Oakland guardò i microfilm degli articoli del Tribune, incluso uno che conteneva una foto di Luis e Roger , che la convinsero di essere sulla strada giusta. È andato alla polizia di Oakland lo stesso giorno.