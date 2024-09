Andria, donna in monopattino travolta da auto: ferita

Travolta da un’auto mentre viaggia in monopattino. È accaduto nella serata di ieri, alla periferia di Andria, vittima una donna di 47 anni attualmente ricoverata all’ospedale Bonomo con gravi traumi. La donna, si trovava in via Canosa, non lontano dallo svincolo per la provinciale 2 quando un’auto, guidata da un 19enne che si è fermato a prestare soccorso, l’avrebbe travolta. Sul posto è intervenuto il personale del 118 affiancato dalla polizia locale di Andria che si è occupata di effettuare i rilievi. Sia il 19enne, sia la donna rimasta ferita, probabilmente verranno sanzionati: il primo per aver violato alcune norme del codice della strada, la seconda perché era a bordo del monopattino su una strada in cui ne è vietato il transito e, inoltre, non indossava i dispositivi di protezione.