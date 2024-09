Bari, musica alta nell’Umbertino: scoperto il responsabile

È stato individuato il Dj “improvvisato” che alcune sere fa ha svegliato i residenti della zona umbertina mettendo musica alta alle 2 del mattino. Si tratta di zio Totò, noto nel quartiere che, richiamato dal sindaco della notte, Lorenzo Leonetti, ha chiesto scusa a tutta la città ammettendo di aver sbagliato.

“Beccato il “Deejay improvvisato” che la scorsa settimana, in un sabato di follia, ha svegliato l’umbertina alle 2:00 del mattino – scrive Leonetti sui social – ci ho tenuto a fargli capire che questi gesti non fanno bene a nessuno ma creano solo frizioni, in questo complicato percorso, che mira a migliorare la movida della nostra città. Zio Totò chiede scusa a tutta la città. Spero che abbia capito”, conclude. L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori sulla questione della “mala movida” nel quartiere. Il sindaco, in seguito a ordinanza, è pronto a procedere con la chiusura anticipata dei locali. Obiettivo migliorare la condizione di vivibilità dei residenti che da sempre lamentano musica e schiamazzi fino a tarda notte.