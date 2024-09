Bari, stretta sugli incivili: “Aumenteremo sanzioni”

Stretta sugli incivili a Bari, lo ha annunciato il sindaco Vito Leccese dopo aver preso visione di quello che ha definito come “ennesimo scempio” relativo non solo a Bari vecchia, ma a tutta la città. “I baresi non meritano di vivere nei vostri rifiuti e la città non merita di perdere la sua bellezza per colpa della vostra inciviltà – ha scritto sui social – dopo l’ennesimo scempio di abbandono dell’arredamento di un’intera casa per strada, a Barivecchia, come ce ne sono in tutta la città, è arrivato il momento di mettere gli incivili davanti alle proprie responsabilità. Ho chiesto agli uffici di predisporre una ordinanza che aumenti le sanzioni per l’abbandono degli ingombranti. Questi incivili dovranno rispondere di un reato penale”, ha concluso.

Nel frattempo, nell’ambito delle attività di controllo sulla corretta applicazione del progetto Le vie del cartone, gli agenti della Polizia locale hanno elevato tre sanzioni ad altrettante attività commerciali in piazza Umberto, via De Rossi e via Cairoli per mancata osservanza delle disposizioni previste dall’ordinanza sindacale 2022/00369. Come noto, infatti, tutte le utenze non domestiche (eccetto le attività di ristorazione) devono depositare i cartoni, piegati e impilati, all’esterno del proprio locale dal lunedì al sabato, dalle ore 20 alle 21; mentre ristoranti ed esercizi commerciali dediti alla ristorazione potranno depositarli, sempre dal lunedì al sabato, dalla mezzanotte all’1.

“Proseguono in maniera serrata, in tutta la città, le operazioni di controllo sul conferimento dei rifiuti tanto da parte dei cittadini quanto delle utenze non domestiche – commenta l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone -. I nostri agenti di Polizia locale sono impegnati, tra le altre cose, ad accertare che i rifiuti vengano differenziati correttamente e a sanzionare quanti, ancora oggi, si rifiutano di osservare le regole più elementari sul rispetto del territorio e la pulizia delle strade. Un’attività che, con la collaborazione e il buon senso di tutti, si potrebbe evitare, consentendo così agli agenti di dedicarsi ad altre attività di sorveglianza del territorio cittadino”.