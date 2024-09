Bari, voucher per l’uso di bus e mezzi in sharing

Il Comune di Bari è stato selezionato per la sperimentazione di un sistema MaaS – Mobility as a Service.

La sperimentazione permetterà di erogare incentivi per un ammontare complessivo di 990.000 euro agli utenti maggiorenni dell’area metropolitana di Bari, selezionati per gruppi distinti, che avranno aderito all’iniziativa compilando un apposito form di iscrizione, disponibile al link https://atlas.openmove.com/#/login/incentives/incentivi-bari?signup=true.

Il MaaS è il nuovo paradigma della mobilità che prevede l’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili all’utente attraverso un singolo canale digitale. Tali servizi sono operati attraverso piattaforme digitali di intermediazione che combinano diverse alternative di viaggio – dal trasporto pubblico ai servizi di mobilità in sharing – e prevedono differenti funzionalità: dall’informazione di viaggio alla sua programmazione, prenotazione e pagamento unificato dei servizi. L’utente ha quindi la possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio in base alle proprie esigenze e godendo di ampia libertà di movimento.

Questo nuovo concetto di mobilità è stato declinato dal Governo attraverso il progetto “Mobility as a Service for Italy” a cui il PNRR dedica una parte degli investimenti (per un totale di 40 milioni di euro più 16,9 milioni aggiuntivi stanziati dal Fondo Complementare) e per il quale il dipartimento per la Trasformazione digitale (DTD) è soggetto attuatore, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

“Mobility as a Service for Italy” rientra nella più ampia strategia di “Italia digitale 2026”.

Il progetto MaaS for Italy – Bari intende, quindi, contribuire ad abbattere gli ostacoli informativi, organizzativi, territoriali e culturali, in modo da accelerare lo sviluppo complessivo del sistema di mobilità locale, partendo dalla cooperazione e digitalizzazione dei principali operatori del trasporto per arrivare a una completa integrazione di tutte le attuali e fruibili modalità di trasporto presenti a livello territoriale. Il Comune di Bari, grazie alle risorse economiche rese disponibili dal Fondo Complementare al PNRR, intende stimolare l’adozione dei servizi MaaS attraverso meccanismi incentivanti. L’obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini (o city user), differenziati su diversi cluster di popolazione, analizzandone i comportamenti di mobilità e i fabbisogni connessi.

Attraverso la leva dell’incentivazione tariffaria il progetto sperimentale mira a supportare la mobilità di categorie specifiche di utenti e favorire comportamenti virtuosi.

“La sperimentazione MaaS for Italy ha un obiettivo molto ambizioso – spiega l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -, ovvero gettare le basi per un profondo cambio nelle abitudini di mobilità dei cittadini, fornendo un servizio personalizzabile che favorisca il ricorso al trasporto pubblico e ai sistemi di mobilità condivisa attivi sul nostro territorio, singolarmente o in combinazione tra loro per i propri spostamenti, al posto del mezzo di proprietà. La misura è molto innovativa e coinvolge diversi attori: dai MaaS operator, che forniscono le app dove acquistare i servizi, agli operatori di mobilità fino agli utenti sperimentatori, nella loro doppia veste di city user e di, appunto, “sperimentatori” di applicativi e servizi. Attesa la natura innovativa e sperimentale del progetto, potrebbero essere necessarie delle modifiche in itinere, per la cui definizione sarà fondamentale il costante confronto con gli utenti sperimentatori, attorno a cui il sistema MaaS deve essere costruito.

La misura parte con un MaaS operator da cui sarà possibile acquistare i servizi di TPL Amtab e di sharing relativi all’uso di monopattini Bit, in attesa che gli altri operatori di mobilità e gli altri MaaS operator selezionati concludano le attività di integrazione tra i diversi sistemi. L’obiettivo finale è permettere agli utenti sperimentatori di poter acquistare e pagare, attraverso una delle app dei MaaS Operator, tutti i servizi legati alla mobilità attivi sul territorio cittadino”.

Come si partecipa alla sperimentazione MaaS for Italy Bari

Per essere ammessi alla sperimentazione mediante l’erogazione di voucher previsti dall’avviso, consultabile al link https://www.comune.bari.it/-/20240624-erogazione-contributi-economici-sperimentazione-progetto-maas-for-italy-bari, è necessario essere maggiorenni, soddisfare i requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico citato e appartenere a una delle seguenti categorie:

● studenti (residenti e non residenti): il cluster comprende studenti maggiorenni, anche non residenti a Bari, iscritti a uno o più corsi di studio presso le università, sia pubbliche sia private, le cui sedi si trovino sul territorio comunale;

● lavoratori pendolari (non residenti a Bari ma la cui sede di lavoro si trovi sul territorio comunale): si specifica che: i) per lavoratori pendolari si intendono i lavoratori subordinati (con contratto di lavoro indeterminato o a tempo determinato) e gli autonomi con partita iva; ii) per sede lavorativa si intende la sede legale o operativa del soggetto datore di lavoro presso cui il lavoratore svolge le proprie mansioni o il luogo in cui il lavoratore autonomo ha la sede della propria attività lavorativa;

● categorie fragili: il cluster comprende persone con disabilità in possesso di certificato rilasciato dalla commissione medica della A.S.L., che attesti che la persona ha “effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” (ai sensi dell’art.381 del DPR n.495/92) oppure che appartiene alla categoria dei non vedenti (ai sensi dell’art. 12 c. 3 D.P.R.n.503/96), genitore con bambini di età inferiore a 4 anni, richiedenti asilo e rifugiati, inoccupati, disoccupati, donne in stato di gravidanza;

● turisti: persone che si trovino a soggiornare (per viaggio d’affari o di piacere) nella città di Bari e che pernottano per un minimo di tre notti;

● shopping: trattasi di cluster “residuale” che comprende persone residenti sul territorio comunale e che non rientrano in nessuno delle precedenti categorie.

Per diventare sperimentatore è necessario compilare anche un questionario sulle abitudini di spostamento dell’utente; il test viene somministrato durante l’iter di registrazione allo stesso link di registrazione sopra citato: https://atlas.openmove.com/#/login/incentives/incentivi-bari?signup=true.

Il contributo per la sperimentazione MaaS for Italy – Bari

I voucher che l’amministrazione destinerà agli sperimentatori sono di due tipi e sono tra loro cumulabili:

· welcome bonus

Con l’iscrizione e ammissione alla sperimentazione l’utente riceverà un welcome bonus di vario valore economico in funzione della categoria di appartenenza per la quale si è iscritto. Il numero massimo di welcome bonus da erogare a ciascun soggetto sperimentatore potrà essere al massimo pari al numero di MaaS operator aderenti alla sperimentazione.

Il suddetto bonus sarà spendibile come credito per l’acquisto di servizi di mobilità attivi sulle piattaforme dei MaaS operator nel termine di 60 giorni dalla sua attivazione.

● voucher mensile

Con l’iscrizione e ammissione ogni sperimentatore avrà, inoltre, diritto a un bonus mensile di vario importo, in funzione della categoria di appartenenza per la quale si è iscritto, per l’acquisto di pacchetti viaggio sulle app dei MaaS operator.

Il voucher si consumerà per un valore pari alla quota corrispondente allo sconto previsto per ciascun viaggio venduto dal MaaS operator e registrato sul DSRM.

Le quote di sconto stabilite per i voucher mensili sono:

1. 30% sul singolo viaggio acquistato sull’app di uno dei MaaS Operator selezionati dal Comune di Bari;

2. 50% sui viaggi multimodali che prevedono, tra le modalità di trasporto utilizzate, il ricorso al TPL o al trasporto su ferro.

I voucher mensili non sono cumulabili tra loro.

Per informazioni è possibile collegarsi alla pagina dedicata al progetto MaaS for Italy – Bari, disponibile a questo link, o scrivere alla pec traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it.