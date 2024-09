Incidente nel Tarantino, tre veicoli coinvolti: due feriti

Per cause in corso di accertamento sulla statale 172 nei pressi di Martina Franca si sono scontrati tre veicoli, due auto e un furgone. Forse un sorpasso all’origine dell’incidente: una delle auto si è ribaltata. Due i feriti in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. (foto Vivilastrada)