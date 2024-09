Le spiagge migliori di Italia? Un lido pugliese vince la sfida

Anche quest’anno sono stati eletti i vincitori del concorso Best Beach, gli oscar degli stabilimenti balneari italiani, organizzati da Mondo Balneare e giunti alla nona edizione. Il primo premio assoluto “Best Beach 2024” va al Bagno Trentotto di Eboli, che si aggiudica il titolo di migliore stabilimento balneare dell’estate 2024. La giuria ha anche eletto il Lido Ficò di Marittima (Puglia) come “Best Beach Bar”, il Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia) come “Best Italian Beach” e il Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata) come “Best Beach Design”.

Le iscrizioni per il concorso Best Beach 2024 si erano aperte lo scorso luglio. Per poter partecipare, gli stabilimenti balneari italiani dovevano iscriversi e raccogliere almeno mille voti da parte del pubblico attraverso il sito www.bestbeach.it. Il 31 agosto si sono chiuse le votazioni e la giuria di Mondo Balneare ha preso in considerazione solo i 18 candidati che hanno superato i mille voti e ha assegnato i premi suddivisi in quattro categorie: “Best Beach Bar“, per gli stabilimenti balneari specializzati in ristorazione, cocktail e feste in spiaggia; “Best Beach Design“, per gli stabilimenti balneari con architetture e strutture all’avanguardia; “Best Italian Beach“, per gli stabilimenti balneari d’eccellenza in termini di servizi, animazione e accoglienza; “Best Beach“, il primo premio assoluto, per lo stabilimento balneare che rappresenta al meglio tutte le caratteristiche delle tre categorie precedenti.

Il premio Best Beach 2024 al Bagno Trentotto di Eboli Il primo premio assoluto Best Beach 2024, come detto, è andato al Bagno Trentotto di Eboli (Campania) con queste motivazioni: «Uno stabilimento balneare d’eccellenza sotto tutti i punti di vista. Il Bagno Trentotto di Eboli è innanzitutto una meravigliosa struttura architettonica, frutto di un attento investimento nello stile e nel design, firmato dall’architetto Luca Cerullo, che si integra col paesaggio naturale della spiaggia in modo ecocompatibile e preservando la vegetazione costiera. Inoltre lo stabilimento offre un raffinato ristorante che utilizza materie prime di qualità, con una cucina mediterranea curata e squisita, e propone i tradizionali servizi di spiaggia con una grande attenzione al comfort della clientela, nonché eleganti e divertenti eventi serali. In definitiva, Bagno Trentotto è uno stabilimento balneare completo e ricercato, che non ha mai smesso di investire e che per questo si merita il primo premio assoluto “Best Beach 2024″».

I premiati nelle altre categorie Oltre al primo premio assoluto, la giuria ha anche eletto i vincitori delle tre categorie del concorso. Il premio “Best Beach Bar“, dedicato agli stabilimenti balneari all’avanguardia nell’ambito delle feste serali e del food&beverage, è andato al Lido Ficò di Marittima, in Puglia, un suggestivo lido immerso nella natura, con un cocktail bar e un ristorante d’eccellenza. Al secondo posto il Calypso Beach Club di Badesi (Sardegna) e al terzo il Sunset Beach Club di Palmi (Calabria): entrambi si distinguono per i party sulla spiaggia e la selezione musicale di qualità. Il Lido Ficò di Marittima (Puglia) è Best Beach Bar 2024 La categoria “Best Italian Beach” è invece andata a premiare le migliori espressioni dei tradizionali stabilimenti balneari all’italiana, che hanno reso famose le nostre spiagge in tutto il mondo grazie all’eccellenza dei servizi, del comfort, delle attrezzature e dell’accoglienza. Qui il primo premio è andato al Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia), un attrezzatissimo stabilimento balneare situato nel meraviglioso litorale adriatico pugliese, con mare azzurro e attrezzature d’eccellenza.

Sul secondo gradino del podio il Lido Baiadèra di Oliveri (Sicilia), che ha il parco giochi per bambini sulla spiaggia più grande della Sicilia, e sul terzo il Tulum di Latina (Lazio), uno stabilimento balneare che si distingue per le iniziative di sensibilizzazione ambientale organizzate per i suoi clienti. Il Cala San Giovanni di Polignano (Puglia) è Best Italian Beach 2024.

Infine c’è la categoria “Best Beach Design“, rivolta agli stabilimenti balneari dotati di strutture architettoniche all’avanguardia e progettati con particolare attenzione al design dei propri manufatti. Ai vertici si conferma per il terzo anno consecutivo il Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata), già premiato nelle precedenti edizioni grazie alla sua struttura di grande impatto estetico, con il rooftop restaurant che fa da fiore all’occhiello. Al secondo posto c’è il Dadada Beach Village di Montauro (Calabria), uno stabilimento balneare allestito come una città in miniatura, con vie, quartieri e persino un museo di arte contemporanea visitato da turisti provenienti da tutto il mondo. Infine, al terzo posto c’è l’Otiumspa Mare di Minori (Campania), con la sua meravigliosa spa che regala meravigliosi momenti di coccole e relax affacciati sul meraviglioso paesaggio della Costiera Amalfitana. Il Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico (Basilicata) è Best Beach Design 2024.