Maltempo, dispersi nonna e bimbo di 5 mesi nel Pisano

Un bimbo di 5 mesi e la nonna sono dispersi nel Pisano In salvo padre, madre e nonno: si erano rifugiati su un tetto. Peggiora la situazione nel centro e nord Italia e intanto forte pioggia si è abbattuta ieri sera su alcune zone del Gargano e ha interessato in particolare la strada provinciale 89 garganica dove fango e detriti si sono riversati lungo il tratto che unisce Mattinata a Vieste. L’Anas ha provveduto alla chiusura temporanea del tratto di strada per consentire la rimozione dei detriti. In mattinata la situazione è tornata alla normalità.

Ancora disagi e strade chiuse nel Livornese

Resta chiusa al traffico la via Bolgherese a causa dei danni subiti dal ponte sul fosso di Bolgheri a seguito della perturbazione che ieri ha colpito, in particolare, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) e la zona sud del territorio provinciale di Livorno. Sono state riaperte già nella notte la Sp 39 Vecchia Aurelia, che si era allagata all’altezza del ponte di Marmo, e la Sp 329 Passo Bocca di Valle che però presenta ancora diverse criticità per la presenza di numerosi rami e piante franate su parte della carreggiata. Le squadre di operai provinciali sono al lavoro per sgombrare le strade dai detriti ma si raccomanda agli automobilisti di fare particolare attenzione alla presenza di fango e detriti che rendono viscido il manto stradale.

Oltre 450 chiamate a vigili del fuoco per maltempo in Veneto

Sono oltre 450 le chiamate alle sale operative dei vigili del fuoco in Veneto per le violente precipitazioni che nella notte hanno principalmente interessato le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona, causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. Non si ha notizia di persone rimaste ferite. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando anche con personale speleo alpino fluviale, motopompe e idrovore.

Forti temporali e allagamenti nel padovano

Forti temporali accompagnati da vento forte hanno colpito la scorsa notte il territorio della provincia di Padova, con la pioggia che ha allagato numerose strade. Tra i Comuni più colpiti figura quello di Cittadella, in cui una roggia è esondata allagando numerose strade e rendendo impraticabili anche alcuni sottopassi. Colpito anche il comune di Villa del Conte, la cui sindaca Antonella Argenti ha riferito su Facebook di numerosi interventi nella notte per la tracimazione dei fiumi Tergola e Piovego, che hanno superato le paratie di sicurezza idraulica. Non destano al momento preoccupazione le ondate di piena del Brenta e del Muson dei Sassi.

A Vicenza allagamenti, allertata protezione civile

Allagamenti di strade e scantinati si sono verificati dalla notte scorsa a Vicenza, per l’intensa perturbazione che ha attraversato in territorio del Veneto. Squadre della protezione civile, polizia locale e della municipalizzata Amcps sono impegnate a mettere in sicurezza alcune situazioni critiche, in particolare nella zona est della città. Anche Viacqua è pronta ad attivare gli impianti di protezione di propria competenza. Il sindaco Giacomo Possamai ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale, nella sede del comando di polizia locale, da dove coordina il monitoraggio del territorio con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller. Il Comune raccomanda la massima attenzione lungo la rete stradale e in particolare nell’affrontare i sottopassi.