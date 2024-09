Meteo, nuova allerta maltempo sulla Puglia: in arrivo temporali

Dopo qualche giorno di tregua dal maltempo, tornano la pioggia e i temporali sulla Puglia. È quanto previsto dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla per le prossime 10 ore (a partire dalle 14 di oggi, 24 settembre). In particolare sono in arrivo precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, con fenomeni più intensi in serata.

Diversi i disagi registrati già nelle scorse ore. In Salento, più nello specifico nelle zone di Andrano, la pioggia ha provocato il cedimento di parte del lungomare dell’Agavi “spazzando” letteralmente via una vasta area del basolato, una porzione di oltre dieci metri del muretto a secco di cinta e alcune parti del muretto a secco che costeggia la scogliera. Attualmente il lungomare è stato chiuso al transito.