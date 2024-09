Omicidio Lopez a Molfetta, operato al Policlinico nipote Palermiti

Sarà dimesso nel giro di due giorni Eugenio Parlemiti, il ventenne, nipote del boss del quartiere Japigia di Bari, coinvolto nella sparatoria avvenuta al Bahia di Molfetta in cui è morta la 19enne Antonella Lopez. Il giovane, ricoverato nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Bari, è stato operato all’omero in quanto rimasto ferito sabato notte. Tre i feriti ricoverati in ospedale, uno è stato dimesso nella giornata di ieri dal reparto di Chirurgia plastica, l’altro verrà invece dimesso oggi da Ortopedia. Per l’omicidio della 19enne e per il ferimento di quattro persone, tra cui lo stesso Palermiti, è stato fermato Michele Lavopa, 21enne, che ha ammesso di aver sparato con l’intenzione di colpire Palermiti e non la ragazza.

Nella serata di ieri, in un locale di Bitonto, è stata ritrovata la pistola utilizzata da Lavopa. Il giovane aveva inizialmente detto di essersene liberato gettandola in mare. Secondo quanto emerso sarebbero tre gli amici, di cui uno minorenne, che avrebbero aiutato l’indagato a nascondere l’arma, una calibro 7,65, prima in campagna e poi in un immobile. Tutti sono attualmente indagati per favoreggiamento. L’autopsia sul corpo della vittima sarà eseguita domani mattina, ad occuparsene sarà la dottoressa Sara Sablone dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.

Domani, davanti al gip di Bari Francesco Vittorio Rinaldi, si terrà invece l’udienza di convalida del fermo di Michele Lavopa, il 21enne accusato dell’omicidio della 19enne e del tentato omicidio di quattro giovani. Lavopa è stato rintracciato dai carabinieri nel pomeriggio di domenica, giorno in cui ha confessato di aver sparato almeno sei colpi con l’obiettivo di colpire Palermiti.