Puglia, ad ottobre torna la “Festa dei Lettori”: il programma

In Puglia torna la Festa dei Lettori con un programma ricco di appuntamenti a partire dal primo ottobre, sino al 15 dello stesso mese anche fuori regione, in particolare in Basilicata, Campania, Lazio e Liguria. Si è tenuta questa mattina nella Sala di Jeso del Palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro, 33 Bari), la presentazione del programma della ventesima edizione della Festa dei Lettori, iniziativa organizzata dall’Associazione Presidi de libro e promossa dalla Regione Puglia.

Ad illustrare le tantissime iniziative di promozione della lettura diffuse in tutta la Puglia e fuori regione dal 1 al 15 ottobre la Presidente dell’Associazione Presidi del Libro Orietta Limitone, sono intervenuti l’Assessore alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola e Giuseppina Lotito Responsabile dell’Ufficio scolastico regionale. La Festa dei lettori nasce nel 2004 con l’intento di “festeggiare” la lettura e i lettori portando i libri fuori dai luoghi consueti, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei giardini pubblici, nei castelli e nei porti.

Gli incontri con gli autori, le letture pubbliche e le tante iniziative promosse dai Presìdi in tutta Italia coinvolgono lettori e non lettori di ogni età, e vedono la partecipazione di scuole, biblioteche, librerie, associazioni e di tante altre realtà che hanno a cuore la promozione della lettura. A questo link il programma della festa dei lettori.