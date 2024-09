Scuola a Bari, affidato appalto mense per il primo lotto

È stato affidato, in via provvisoria, l’appalto (per il lotto 1 corrispondente ai quartieri di Palese, Santo Spirito, Marconi, San Girolamo, Fesca, Libertà, Murat e Bari Vecchia) per il servizio di refezione scolastica alla rti composta da cooperativa Solidarietà e Lavoro e Vivenda. Per il lotto 2 si sono invece chiusi il 16 settembre i lavori della commissione che hanno individuato nella stessa rti l’offerta più economicamente vantaggiosa ed ora sarà valutata dagli uffici della ripartizione.

Dal Comune arrivano rassicurazioni che il servizio partirà il primo ottobre. Poi saranno le scuole a confermare o meno la data in base alle loro organizzazioni interne.

Per i due lotti la seconda classificata è la Ladisa che ha già gestito lo scorso anno il nuovo appalto fino al ricorso al Tar che ha annullato gli atti di gara. Il Comune ha quindi nominato una nuova commissione e sta procedendo con le aggiudicazioni. Per ora gli affidamenti sono provvisori, per fare partire il servizio in attesa della conclusione delle verifiche.