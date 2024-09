A Bitonto torna “Paradiso, Purgatorio e in…forno”

Dopo il successo di fine agosto, giovedì 26 settembre, torna l’evento: “PARADISO, PURGATORIO E IN…FORNO”. Un’esperienza unica che intreccia arte, cultura e gastronomia, sostenuta dal Comune di Bitonto e organizzata dalla Cooperativa Re.Ar.Tù in collaborazione con il Museo Diocesano di Bitonto, la compagnia teatrale AttoREmatto, U furn San Giuann e il birrificio I Peuceti. Il percorso guidato, che partirà il 26 settembre alle 20 dalla Cattedrale, si snoderà tra i vicoli del centro storico, invitando famiglie, turisti e curiosi a scoprire i tesori nascosti della nostra città. Durante il cammino, si visiteranno luoghi di grande valore culturale come la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio e San Leucio Vecchia, luoghi ricchi di storia e fascino, che si fondono con la letteratura dantesca per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Le guide esperte della Cooperativa Re.Ar.Tù condurranno i partecipanti attraverso questo viaggio nella storia, mentre la compagnia AttoREmatto, sotto la regia di Cecilia Maggio e con la partecipazione di Noemi Farella, arricchirà l’esperienza con performance musicali e teatrali. La conclusione del percorso avverrà nell’antico forno del XIII secolo, U furn San Giuann, dove ci sarà una simbolica “discesa agli inferi” e una degustazione di prodotti da forno tipici bitontini, accompagnati dalla birra artigianale “Cattedrale” del birrificio I Peuceti.