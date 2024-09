Bari, blitz nella Manifattura. Leccese: “Lì situazioni di illegalità”

“Le operazioni di pubblica sicurezza che questa mattina hanno interessato alcuni ambienti della ex Manifattura dei Tabacchi sono il migliore esempio di quella collaborazione istituzionale che abbiamo ricercato sin dai primi giorni del mio mandato”. Commenta così il sindaco, Vito Leccese, l’intervento di questa mattina delle Forze dell’ordine all’interno di alcuni ambienti della Manifattura per cui lo stesso sindaco aveva chiesto sostegno al Comitato per l’ordine e della sicurezza pubblica svoltosi nelle scorse settimane.

“Da tempo avevamo denunciato la situazione di illegalità che si andava intensificando nei luoghi della Manifattura non ancora oggetto di riqualificazione – prosegue il sindaco -. Purtroppo, anche l’impegno costante della Polizia locale in alcuni casi non è stato sufficiente a contrastare abusi e pratiche al di là del lecito. In questi casi l’unico modo per intervenire in maniera efficace per contrastare situazioni di illegalità è sotto la direzione e il coordinamento delle Forze dell’ordine, che intendo ringraziare ancora una volta”.