Bari, disagi per lo scuolabus: “Fermate troppo lontane”

Fermate troppo lontane dalla propria abitazione. Scoppia la polemica per gli scuolabus nel municipio 3 a Bari. A sollevarla i consiglieri comunali Filippo Colonna e Peppino Milella che hanno affrontato il tema in prima e seconda commissione. “Sono state ricevute centinaia di segnalazioni – spiega Colonna – in cui si evidenzia che i bambini sono costretti a percorrere lunghi tratti a piedi, spesso senza marciapiedi adeguati, su strade con problemi di allagamenti e segnaletica insufficiente, per raggiungere le fermate esistenti. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, purtroppo, emergono nuovamente i problemi legati al servizio scuolabus, che continuano a mettere a rischio la sicurezza degli alunni”.

“Alla luce di queste criticità – continua Colonna – chiediamo un incontro urgente presso la nostra Commissione, coinvolgendo i referenti della ripartizione, l’assessore competente e il responsabile dell’azienda incaricata del servizio, al fine di riorganizzare le fermate degli scuolabus. Noi consiglieri municipali conosciamo le problematiche dei nostri territori e riteniamo necessario garantire un servizio efficiente e sicuro, soprattutto per le periferie, che non devono essere trattate come realtà di serie B”.