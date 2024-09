Bari e il vecchio confine del Murattiano: “Deve tornare a via Manzoni”

“Ripristinare il vecchio confine del Murattiano in via Manzoni e non più in via Quintino Sella”. Questa la richiesta rilanciata in un recente post sui social pubblicato da un cittadino, in merito al vecchio confine del quartiere Murattiano. Come testimonia la scritta su un muro, il rione Murat arrivava fino a via Manzoni. Non è la prima volta che il tema viene affrontato. Nel 2012 ci fu anche una petizione cittadina portata in Consiglio comunale. Sulla base delle planimetrie più antiche della città, infatti, i due isolati compresi tra via Quintino Sella e via Manzoni risultavano a tutti gli effetti compresi nel quartiere Murat. La prima divisione amministrativa di Bari, risalente all’epoca fascista, dava per perimetro alla «città nuova» corso Italia, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele e via Manzoni.

Tutti confini ancora oggi rispettati, salvo via Manzoni: oggi il confine è via Quintino Sella. Una scelta dovuta proprio allo sviluppo della città e alla nascita dei nuovi quartieri (Libertà e Madonnella).

(foto Francesco Paolo Calsolaro)