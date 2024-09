Bari e lo scempio fuori dalla scuola: marciapiede pieno di rifiuti

Un tappeto di escrementi e rifiuti di ogni tipo. La segnalazione arriva da via Skanderberg, vicino alle scuole primaria e dell’infanzia Marconi. I bambini sono costretti a fare lo slalom tra gli escrementi dei cani di padroni incivili, rifiuti lasciati anche da giorni, legati probabilmente a bivacchi pomeridiani e notturni. Manca anche un lavaggio di strade e marciapiedi, in una zona frequentata da centinaia di persone ogni giorno. “Ci sono giornate in cui abbiamo trovato cacche di cani proprio sulle scale della scuola – denunciano le famiglie – qui nessuno viene a controllare e nessuno poi pulisce”.