Bari, lavori in corso per la Fiera del Levante

Corsa contro il tempo per preparare il quartiere fieristico per l’avvio della Campionaria previsto per sabato 28 settembre. Questa mattina operai al lavoro per sistemare la fontana simbolo della Fiera, ma non solo: cantieri in quasi tutti i padiglioni, anche se di attività di manutenzione ne servirebbero un po’ ovunque, a cominciare dalla pavimentazione dissestata per finire ai prospetti di alcuni edifici davvero in pessime condizioni. C’è comunque molto fermento per fare in modo che tutto sia pronto per la prossima settimana. Anche se, probabilmente come gli anni passati, molte delle strutture presenti lato “Deloitte” resteranno comunque chiuse.

Quest’anno, come già comunicato nelle scorse settimane, il biglietto costerà 2.50 solo se comprato online, mentre 5 euro al botteghino.