“Gastroenteriti al San Paolo”, ma l’Aqp replica: “Acqua pulita”

A seguito di alcune segnalazioni di torbidità dal quartiere San Paolo di Bari dopo l’intervento di manutenzione su una condotta di alimentazione idrica del 17 settembre, i controlli svolti da Acquedotto Pugliese (AQP) confermano la potabilità dell’acqua. In aggiunta al consueto monitoraggio ordinario, i tecnici dei laboratori di AQP hanno eseguito campionamenti straordinari. Tutti i controlli confermano la buona qualità dell’acqua erogata. Il monitoraggio continuerà ad essere costante.

Fenomeni di scarsa limpidezza possono verificarsi a seguito di lavori di manutenzione sulla rete e sono sempre monitorati da Acquedotto Pugliese. L’eventuale torbidità non determina la mancata potabilità e, nelle aree interessate dai lavori, AQP ha svolto la consueta attività di disinfezione dell’acqua. “ Per preservare la purezza dell’acqua, Acquedotto Pugliese consiglia agli utenti controlli e pulizie periodiche negli impianti privati”, si legge in una nota.

Nelle ultime ore tantissime sono state le segnalazioni anche al Municipio 3 su bambini e anziani che sono stati colpiti da gastroenteriti, alcuni hanno fatto ricorso anche alle cure in ospedale.