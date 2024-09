IT Wallet: in arrivo la nuova identità digitale

Negli ultimi anni, la tecnologia ha cambiato profondamente le nostre vite, stravolgendo completamente le nostre abitudini quotidiane. Dalla diffusione di Internet all’avvento delle nuove tecnologie blockchain e dell’Intelligenza Artificiale, il progresso è stato e continua ad essere inarrestabile. Che si amino o meno questo tipo di innovazioni, il cambiamento che è in atto riguarda tutti da vicino, soprattutto quando la tecnologia è messa al servizio dei cittadini, per semplificare la burocrazia e i rapporti con la Pubblica Amministrazione. È quello che succederà con l’arrivo dell’IT Wallet, il primo portafoglio digitale in Europa per la conservazione dei documenti personali. Una soluzione innovativa e sicura che offre vantaggi in termini di sicurezza, accessibilità e controllo.

La rivoluzione tecnologica

La rivoluzione tecnologica ha trasformato radicalmente il nostro modo di vivere e interagire con il mondo. Internet, al centro di questa trasformazione, ha reso possibile la comunicazione globale in tempo reale, l’accesso a una quantità infinita di informazioni e l’interazione con persone da ogni angolo del pianeta. Inoltre, ha aperto nuove strade nel mondo imprenditoriale ed economico e reso più democratico l’accesso ai mercati finanziari, con il trading online e le criptovalute.

Oggi, il trading online, ovvero la compravendita di strumenti finanziari attraverso piattaforme digitali e applicazioni, è, infatti, alla portata di tutti, mentre in passato era un’attività riservata a pochi e prevedeva l’intermediazione di broker professionisti. Bastano un computer o uno smartphone con una connessione Internet per registrarsi su una delle tante piattaforme che offrono grafici, analisi e strumenti ed effettuare le transazioni, che sono in tempo reale, il che consente a chiunque, anche ai piccoli investitori, di investire e gestire il proprio portafoglio finanziario in totale autonomia.

Ma la vera innovazione è arrivata con le criptovalute, valute digitali che sfruttano la tecnologia blockchain per consentire transazioni sicure e decentralizzate senza l’intermediazione delle banche e altri istituti finanziari. Le criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e tantissime altre, non solo si propongono come forma di pagamento alternativa, ma stanno trasformando l’idea stessa di moneta e valore, introducendo una prospettiva più democratizzata e globale.

Le monete “virtuali” sono oggi accettate non solo per gli acquisti online, ma anche presso un numero sempre crescente di negozi “fisici”, anche se un’adozione su larga scala resta un’ipotesi ancora da accertare. Ciò che invece è cambiato da qualche anno è il modo in cui paghiamo con il denaro “tradizionale” e il lento e graduale abbandono del contante, a favore dei pagamenti elettronici.

La rivoluzione dei pagamenti elettronici

Parallelamente alla rivoluzione tecnologica, sta avvenendo, a livello planetario, anche quella che viene chiamata trasformazione digitale, il processo di integrazione delle tecnologie digitali in tutti gli aspetti della società. In parole molto povere, tutto avverrà, in un futuro non lontano, attraverso computer e smartphone, come già accade per i pagamenti, con la diffusione dei portafogli digitali.

I portafogli digitali sono nati con l’evoluzione delle tecnologie di pagamento e la crescente diffusione degli smartphone. Con l’avvento dell’e-commerce e la necessità di transazioni rapide e sicure, le aziende hanno sviluppato soluzioni che permettono di memorizzare carte di credito e di debito e altre informazioni finanziarie in formato digitale. Il primo grande impulso è arrivato con PayPal, seguito da Apple Pay e Google Wallet, per citare i più famosi, che hanno reso i pagamenti contactless e online più semplici e accessibili per tutti. Basta avvicinare il proprio smartphone al terminale dell’esercente per confermare il pagamento in pochi secondi, senza bisogno di utilizzare contante o carte plastificate.

La classifica delle regioni che stanno abbandonando il contante a favore dei pagamenti cashless vede in testa il Nord, ma la Puglia, e Bari in primis, sta recuperando velocemente terreno, con aumento del 20% dal 2019 al 2022 e un trend in crescita in linea con quello nazionale nel 2023. Con l’arrivo dell’identità digitale, previsto nel breve termine, diremo davvero addio al portafoglio “fisico”?

IT Wallet: addio al portafoglio fisico?

L’IT wallet è il portafoglio digitale italiano che permette di archiviare, gestire e condividere documenti personali in modo sicuro. Primo in Europa, il progetto rappresenta una sorta di “rodaggio” in vista del lancio dell’identità digitale europea. A differenza del portafoglio fisico, in cui conserviamo denaro, carte di credito o documenti cartacei, l’IT wallet consente di memorizzare e condividere una versione digitale di questi ultimi, con l’ulteriore vantaggio di poter essere facilmente accessibile ovunque.

Potrà contenere una varietà di documenti personali, come passaporti, patenti di guida, certificati di nascita, diplomi, tessere sanitarie e altro, a cui si potrà accedere e che potranno essere condivisi in modo sicuro e facile con le autorità o le istituzioni, quando necessario. Un passo significativo verso la digitalizzazione dei documenti e verso l’identità digitale unica.

IT Wallet: a che punto siamo?

La fase di test del portafoglio digitale, che è integrato nell’app IO, è iniziata lo scorso luglio e, attualmente, solo alcune centinaia di utenti selezionati possono “testare” il nuovo strumento caricando sull’app la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Durante questa fase di test, tuttavia, le versioni digitali di tali documenti non hanno ancora valore legale. Lo scopo è solo quello di valutare la funzionalità e l’intuitività della soluzione proposta.

Conclusa questa fase (probabilmente in autunno), lo step successivo sarà la validazione di questi documenti, che potranno così essere utilizzati in contesti specifici. All’inizio del prossimo anno, dopo una serie di rinvii, tutti i cittadini italiani maggiorenni potrebbero avere accesso al nuovo strumento. Si parla di un numero di utenti pari a circa 44,5 milioni, che potranno iniziare a caricare la versione digitale dei citati tre documenti. Solo in un secondo momento, e progressivamente, potranno essere aggiunti gli altri documenti supportati, come passaporto, certificato di nascita e tessera elettorale.

I vantaggi dell’IT Wallet

Oltre alla possibilità di dire addio al portafoglio “fisico”, in quanto tutto potrà essere gestito tramite smartphone, sono altri i vantaggi di questo significativo cambiamento:

Maggiore efficienza , in quanto le relazioni con la PA e le aziende private verranno semplificate, non essendoci più bisogno di copie e scansioni di documenti personali, laddove richiesti;

Riduzione dei costi di stampa e archiviazione dei documenti cartacei, non solo per i cittadini, ma anche per le istituzioni;

Sostenibilità , perché la riduzione del cartaceo ha un decisivo impatto (in positivo) sull’ambiente;

Maggiore sicurezza , garantita dalle tecnologie impiegate per proteggere i dati personali e ridurre il rischio di furto e smarrimento.

L’utilizzo dell’IT wallet, tuttavia, resterà al momento facoltativo, anche per dare una certa gradualità alla transizione verso il nuovo sistema. Si tratta, però, di uno step fondamentale verso un futuro più digitale e connesso, oltre che più sostenibile. Dopo i tanti rinvii, dunque, si aspetta il nuovo anno per poter adottare questo rivoluzionario strumento.