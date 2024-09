Talenti under 35 della scrittura, al via il concorso di Teatri di Bari

Chiara Valerio – scrittrice finalista del Premio Strega 2024 con il romanzo ‘Chi dice e chi tace’ (Sellerio) – firma l’incipit della nuova edizione del concorso letterario di Teatri di Bari. 2025 battute per un anno di teatro è il titolo del contest che da anni il TRIC Teatri di Bari dedica ai talenti under 35 della scrittura, facendosi vetrina a livello nazionale: il testo vincitore sarà infatti pubblicato anche ad apertura dell’Agenda cartacea 2025 di Teatri di Bari. Ai partecipanti è richiesto un testo di 2025 battute (spazi e incipit esclusi) a partire dal contributo scritto da Chiara Valerio, da sempre attenta alle nuove voci della narrativa, di cui si è anche occupata come direttrice editoriale per la casa editrice Nottetempo. Una nuova e importante collaborazione per il concorso lanciato dal TRIC, che negli anni ha visto le firme di conosciuti artisti, scrittori e giornalisti, tra cui Mario Desiati, Gianrico Carofiglio, Concita De Gregorio, Gabriella Genisi, Nabil Bey, Alessandra Minervini e Onofrio Pagone.

Ecco l’incipit di Chiara Valerio:

Attraversamenti

Ofelia si era messa a sedere sul ponte di legno che scavallava il fiume scuro. Dopo essersi chiusa la porta alle spalle, aveva respirato profondamente. Aveva avuto l’impressione che qualcuno la rincorresse. Ma poteva essere stata solo l’aria. Il ponte era un piccolo casotto chiuso e aveva sognato un giorno di venirci con Amleto, ma non sapeva da dove cominciare. S’era messa a sedere e lasciato le gambe a dondolare sopra la frescura dell’acqua schiumante, s’era ricordata bambina a osservare i fiori galleggiare e i sassi andare a fondo e d’un tratto, come una folata di vento, s’era ritrovata a chiedersi se la carne che non è fiore né acqua affondasse o no e in quanto tempo. I testi vanno inviati entro il 10 novembre 2024 in formato Word all’indirizzo promozione@teatridibari.it – riportando nome, cognome, anno e luogo di nascita, luogo di residenza, recapiti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) – o compilando il form al link https://forms.gle/cSdGbb6JSc28cx7y8. I partecipanti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta ricezione. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a promozione@teatridibari.it.