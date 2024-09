Auto contro trattore tra Noicattaro e Torre a Mare, un morto

Incidente mortale sulla provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare. È accaduto questa mattina all’alba, intorno alle 5.30. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione un’auto avrebbe impattato un trattore. A perdere la vita il conducente della vettura, trasportato con urgenza in ospedale per via delle condizioni gravi. Ferito invece il conducente del trattore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.