Bari, finestre chiuse e notti in bianco: “Al San Paolo cattivi odori”

Non c’è pace per i residenti del San Paolo ancora in balia dei cattivi odori. Proseguono infatti le segnalazioni dal quartiere situato nel Municipio 3 di Bari. L’ultima risale alla scorsa notte, l’ennesima, raccontano alcuni, “passata con le finestre chiuse”. “Ma stanotte siete riusciti a dormire con questo cattivo odore che si sente nell’aria? – scrive un residente sui social affidando agli altri il proprio rammarico su una vicenda che non trova soluzione da anni – non si possono nemmeno avere le finestre aperte. Non è possibile, qui non si danno da fare per nulla. È uno scempio”, conclude.