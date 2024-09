Bari, Forza Italia chiede al sindaco una strada per Silvio Berlusconi

Una strada per Silvio Berlusconi. È la richiesta effettuata dai gruppi consiliari di Forza Italia che a pochi giorni dalla celebrazione del compleanno dell’ex premier (nato il 29 settembre), hanno depositato una mozione per chiedere al sindaco Vito Leccese l’intitolazione di una strada o via o piazza di Bari dedicandola a Berlusconi.

“Il legame di Berlusconi con la Città di Bari è sempre stato molto forte e anche quello di tanti Baresi con Silvio Berlusconi – evidenziano il capogruppo FI Giuseppe Carrieri e i consiglieri comunali e municipali Livio Sisto, Giuseppe Frappampina, Matteo Colapietro – chiediamo quindi che Bari ricordi uno degli imprenditori e uno dei politici più famosi e amati degli ultimi anni, attraverso un gesto simbolico come è quello dell’intitolazione di un luogo significativo della città”, concludono.