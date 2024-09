Bari, funerali blindati per l’ultimo saluto ad Antonella

Il viavai è iniziato da questa mattina all’obitorio del Policlinico di Bari. Amici, familiari hanno voluto salutare Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore sabato notte in un conflitto a fuoco nella discoteca Baia di Molfetta. Altissima l’attenzione delle forze dell’ordine che hanno scortato la salma dal Policlinico al cimitero dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali della ragazza. Dall’ingresso del cimitero monumentale in via Crispi il viavai di persone è proseguito sino alla fine della cerimonia. All’esterno presente un presidio dei carabinieri, temendo un pericolo per la pubblica sicurezza. Funerali blindati, insomma, ma non si sono registrati disordini durante la cerimonia.