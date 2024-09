Bari, litiga con la fidanzata e colpisce il papà con le forbici

Attimi di paura al San Paolo, nel Municipio 3. Un giovane di 18 anni, secondo quanto emerso, nel corso di una discussione con la fidanzatina, avrebbe colpito il papà della giovane, intervenuto per difenderla. I fatti risalgono a ieri sera. Secondo una prima ricostruzione i due stavano discutendo animatamente sotto casa della ragazza quando il papà, intervenuto per calmare i toni, sarebbe stato coinvolto restando ferito con delle forbici che il giovane avrebbe sottratto allo stesso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per costruire l’esatta dinamica dei fatti.