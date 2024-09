Bari, nuovi impianti al mercato di via Amendola: oggi il sopralluogo

Questa mattina gli assessori allo Sviluppo locale e alla Blue economy, Pietro Petruzzelli, e alla Vivibilità urbana, Carla Palone, accompagnati dai tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo presso il mercato in via Amendola 106 nel quale sono in corso gli interventi di adeguamento in vista dell’avvio del Mercato contadino, affidato a seguito di un avviso pubblico alla rete di imprese agricole di Campagna amica. I lavori stanno interessando la struttura, più volte vandalizzata nel tempo, con l’obiettivo di renderla pienamente funzionale in vista dell’avvio delle attività mercatali.

In particolare, sono stati eseguiti il ripristino del contatore generale esterno distrutto e dei collegamenti con i singoli box, le verifiche sull’impianto elettrico con la sostituzione dei cavi in corto circuito, la rifunzionalizzazione dell’impianto antincendio danneggiato con la sostituzione delle schede divelte, dei cavi interrotti e delle centraline manomesse, il ripristino parziale del vano autoclave, la sistemazione dei box con la posa in opera delle nuove piastrelle, la riparazione delle prese elettriche e la preparazione alla pitturazione; quanto ai box incendiati negli scorsi mesi, sono stati oggetto di una riqualificazione complessiva. Inoltre, sono in corso le interlocuzioni con Enel e Aqp per l’attivazione delle relative utenze.

“I lavori sono a buon punto – ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. Purtroppo siamo stati costretti a intervenire tanto sulla parte edile quanto impiantistica per rimediare ai danni ripetutamente arrecati alla struttura. A breve saranno effettuate le prove di funzionamento dell’impianto antincendio e, solo dopo la consegna dell’immobile al soggetto gestore, procederemo al montaggio dei quadri elettrici proprio per evitare che i locali incustoditi possano essere nuovamente oggetto di atti vandalici. Nelle prossime settimane sono previsti anche gli interventi di ripristino di alcune parti del marciapiede esterno e dell’asfalto antistante la struttura. Crediamo sia vincente la scelta di animare questa struttura con un mercato a km 0 in grado di proporre anche una sperimentazione sullo street food, che vorremmo replicare eventualmente in altri mercati comunali. Per questo non vediamo l’ora di aprire il mercato contadino alla città, convinti che si tratti di una formula innovativa e sostenibile, anche grazie all’esperienza e alla professionalità di Coldietti e Campagna amica che lo animeranno”.

“Per diversi mesi abbiamo seguito da vicino questo progetto – ha ricordato Carla Palone -, che rappresenta una sfida tanto per la città quanto per gli operatori che lo gestiranno e che hanno scelto di investire nella nostra città. Da tempo Bari ha una dimensione metropolitana che in questo progetto si esprimerà anche attraverso la vendita e la trasformazione di eccellenze gastronomiche dei Comuni della terra di Bari. L’amministrazione comunale, attraverso tutte le sue articolazioni, compresa la Polizia locale, sosterrà questa esperienza”.