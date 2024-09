Bari, tempo di birra a Torre Quetta: oggi parte l’Oktober Quett

Torre Quetta si prepara alla seconda settimana di Oktober Quett, e al weekend che conclude la manifestazione, decidendo di distribuire gli eventi lungo il compendio a partire da Giovedì e proseguendo fino a Domenica con la seguente programmazione:

Giovedì 26 settembre – Oktober Quett si concentra presso il JOY’S PUB dove i FOURSOME BAND, accompagneranno gli ospiti che verranno a degustare la combo proposta: TRIS BAVARESE panino con wurstel bavarese, pretzel e birra a 10€

Venerdì 27 settembre – il festival si ingrandisce e si espande a 3 postazioni, il JOY’S PUB, che continua la sua programmazione con i CHICKEN BLUES e con la sua combo, al quale si aggiunge la postazione tra PANZEROTTERIA e BOMBETTERIA con le selezioni musicale di FILIPPO D’ATTOLICO e le loro combo entrambe sempre a 10€: LA PANZEROTTERIA propone panzerotto XL con ripieno a scelta, porzione di sgagliozze e birra mentre LA BOMBETTERIA propone panino con hamburger o zampina o wurstel ketchup maionese e patatine più cestino di patatine medie e birra, chiude la proposta per venerdì il FRISH con l’esibizione de I PRISMA LIVE SHOW e la sua combo a 10€ frittura di calamari e birra.

Sabato 28 settembre – Oktober Quett inizia il suo weekend conclusivo con IL JOY’S PUB che intrattiene i suoi clienti con l’esibizione dei THE WONDERS al quale si aggiunge LA PARRILLA con l’esibizione dei FUNKEYS e la sua combo di degustazione a 10€, ovvero club sandwich con pollo fritto, insalata, pomodoro, bacon e cheddar e birra. Nella postazione centrale tra LA PANZEROTTERIA e LA BOMBETTERIA si potrà seguire il piano bar con live singing di GIANNI PORTOGHESE, presso FRISH con l’esibizione dei FOURSOME BAND. Si aggiungono alla serata LA PAGHETTERIA con l’esibizione de I DISSIDENTI e la combo a 10€ assassina e birra e la pizzeria DA ENZO E CIRO presso la quale si potrà seguire l’esibizione dei THE DRIVERS e gustare la combo pizza bavarese ovvero base margherita würstel centrale bavarese , emmental e salse (maionese – ketchup – salsa cheddar) e birra

Domenica 29 settembre – gran finale all’ora di pranzo, dell’oktober quett, per chiudere in bellezza con il seguente programma dalle ore 12:00: presso il JOY’S PUB live de I DISSIDENTI, presso il FRUIT BEACH BAR il piano bar live di GIANNI PORTOGHESE e la combo di degustazione a 10€ che prevede baguette XL, spiedino di frutta e birra. Nella postazione tra LA PANZEROTTERIA E LA BOMBETTERIA sarà possibile ascoltare i THE WONDERS, presso il FRISH invece i FUNKEYS, chiudono la passeggiata LA SPAGHETTERIA con i FOURSOME BAND e la pizzeria DA ENCO E CIRO con i MIND THE GAP

Oktober Quett sarà l’occasione per ascoltare buona musica tutta barese, come le degustazioni di food che accompagneranno la birra bavarese alla spina proposta, sarà un modo anche per concludere la stagione estiva di Torre Quetta e salutarci, nell’attesa della prossima stagione.